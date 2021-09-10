Суд разрешил Укрэнерго взыскать 2 млрд грн долга

Верховный суд признал законным постановление Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об обязательной уплате за услуги по передаче при экспорте электроэнергии. Теперь "Укрэнерго" имеет право взыскать с участников рынка долги в общей сумме более 2 млрд грн (с НДС), сообщает UBR.

Истцом в судах была компания "ДТЭК Западэнерго", первые две инстанции поддержали ее. Решения этих судов привели к тому, что "Укрэнерго" временно было лишено возможности взимать плату за услуги по передаче при экспорте э/э.

Однако Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы НКРЭКУ и "Укрэнерго" на предыдущие решения судов. Высшая инстанция подтвердила, что при экспорте электроэнергии экспортеры фактически получают услуги по передаче э/э, то есть физически пользуются сетями оператора системы передачи (ОСП).