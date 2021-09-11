Subaru представила пятое поколение WRX

Японская компания Subaru представила пятое поколение популярной модели WRX. Новинка выделяется дизайном, мощным мотором, новой трансмиссией и фирменной системой активной безопасности новой генерации, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба производителя. После череды премьер полноприводных моделей и кроссоверов пришло время представить долгожданный WRX.

В дизайне модели преобладают резкие рубленные линии и острые грани. Источник: Subaru

Автомобиль получил агрессивную внешность, выполненную в новом фирменном стиле марки. В дизайне модели преобладают резкие рубленные линии и острые грани. Кроме того, WRX обзавелся "внедорожным" обвесом который включает черные вставки в бамперах, "юбки" и граненые расширители колесных арок, а также черную вставку на крышке багажника.

WRX обзавелся "внедорожным" обвесом. Источник: Subaru

Под капотом новинки расположился 275-сильный турбированный оппозитный мотор объемом 2,4 литра. Он может работать в паре с 6-ступенчатой "механикой" или новым 8-ступенчатым автоматом Subaru Performance Transmission, которая обладает улучшенным быстродействием. В частности, она на 30% быстрее переходит со 2 на 3-ю передачу, а аналогичное переключение "вниз" происходит вдове быстрее, чем у прежнего аналога. Также предусмотрена возможность ручного управление АКП с помощью подрулевых "лепестков".

Под капотом новинки расположился 275-сильный турбированный оппозитный мотор объемом 2,4 литра. Источник: Subaru

Все версии нового WRX оснащены полным приводом с системой векторизации тяги и перенастроенным электроусилителем руля, который обеспечивает более точное и четкое управление автомобилем.

В салоне появилась новая мультимедийная система Subaru Starlink с 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем и расширенным функционалом. За активную безопасность отвечает новое поколение фирменной системы EyeSight.

В салоне появилась новая мультимедийная система Subaru Starlink с 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем. Источник: Subaru

Покупателям будут предложены несколько комплектаций, включая новую GT со спортивными настройками, электронноуправляемыми амортизаторами, передними креслами Recaro, а также эксклюзивной отделкой салона и экстерьера.

Покупателям будут предложены несколько комплектаций, включая новую GT. Источник: Subaru

У дилеров новинка ожидается в начале будущего года, а цены станут известны ближе к началу продаж.