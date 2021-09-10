Российские пранкеры позвонили депутату Бундестага, притворившись "слугой"

Российские пранкеры Владимир Кузнецов ("Вован") и Алексей Столяров ("Лексус") разыграли немецкого политика, одного из лидеров партии "Зеленых" и бывшего министра Германии по охране окружающей среды и ядерной безопасности Юргена Триттина, сообщает Деловая столица.

Вован и Лексус представились народным депутатом Украины от "Слуги народа" Александром Мережко и обсудили с немецким политиком возможности финансирования деятельности российского оппозиционера Алексея Навального из иностранных источников. При этом они предложили провести переводы через киевский офис аффилированного с «Зелеными» Фонда Генриха Белля, чтобы скрыть свое участие в деле.

Триттин назвал предложение «украинского политика» хорошей идеей и пообещал поговорить с представителями фонда. Также немец утверждал, что находится на связи с людьми, которые «везли Навального из Сибири».

Триттин обсудил с пранкерами и вопрос энергетической зависимости Украины от России. Он призвал украинского «коллегу» снизить потребление российского газа и технологий и увеличить производство энергии из возобновляемых источников.