Samsung представила Galaxy Z Fold3 и Z Flip3

Компания Samsung Electronics презентовала третье поколение премиальных складных смартфонов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Они предоставляют пользователям уникальные возможности для работы и развлечений, сообщает Обозреватель.

Среди основных достоинств новинок – гармоничное сочетание стиля и современных технологий, высокая надежность, а также расширенные функциональные возможности. В частности, Galaxy Z Fold3 оснащен 7,6-дюймовым экраном Infinity Flex с частотой обновления 120 Гц и поддержкой первого электронного пера S Pen² для складных смартфонов. При создании нового поколения смартфонов Galaxy Z особое внимание уделялось защите устройств от повреждений. Впервые смартфоны Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 надежно защищены от влаги, что позволяет использовать их в любых погодных условиях. Оба устройства имеют каркас Armor Aluminum, оснащены стеклом Corning Gorilla Victus, которое имеет высокую устойчивость к царапинам и другим повреждениям. Кроме того, Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 получили новую защитную пленку и улучшенную структуру стекла основного экрана, на 80% более износостойкую, чем у предшественников. Революционный скрытый шарнир, впервые представленный в Galaxy Z Flip, позволяет смартфону оставаться раскрытым под различными углами. Современные технологии защищают смартфон от попадания пыли и других мелких частиц внутрь шарнира.

Galaxy Z Flip3

Вы можете не беспокоиться, когда складываете его, печатаете текст или играете. Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 способны выдержать до 200 тысяч складываний на протяжении 5 лет повседневного использования смартфона. Кроме того, смартфоны оснащены мощными процессорами, обладают высокой энергоэффективностью и быстродействием.

За счет того, что внутренняя камера Galaxy Z Fold3 скрыта под дисплеем, ничто не помешает вам в полной мере наслаждаться высококачественным изображением на 7,6-дюймовом дисплее. А технология Eco² обеспечивает на 29% более высокую яркость при меньшем потреблении энергии. Плавная прокрутка страницы и быстрое взаимодействие с устройством стали возможны благодаря частоте обновления 120 Гц, которая теперь доступна как на главном, так и на внешнем экранах.

Galaxy Z Flip3

Впервые в серии Galaxy Z Samsung представляет возможности S Pen, полюбившиеся поклонникам серии Note. Делать заметки на большом главном дисплее стало проще. Например, можно делать записи во время видеозвонков или проверять список дел во время чтения электронных писем. S Pen поставляется в двух вариантах – S Pen Fold Edition и S Pen Pro. Обе версии оснащены выдвижным наконечником Pro Tip с технологией ограничения силы нажатия для защиты экрана от повреждений.

Те, кому важна продуктивность, оценят расширенные функции Flex-режима, позволяющие присоединиться к видеоконференции, открыв окно приложения в верхней части экрана и одновременно делать заметки в нижней части дисплея. С обновленным Multi-Active Window можно с легкостью продумывать планы на вечер, проверяя календарь – и все это на большом экране устройства. Создавать ярлыки и открывать приложения можно благодаря улучшенной функции AppPair. Кроме того, новая панель задач позволяет быстро переключаться между приложениями минуя главный экран.

Galaxy Z Fold3 и Z Flip3

Модники и модницы оценят Galaxy Z Flip3. Он отличается стильным дизайном и вдохновляющими цветами, которые придутся по вкусу каждому. Обновленный внешний экран теперь в 4 раза больше и упрощает просмотр уведомлений и сообщений не открывая смартфон. Можно следовать своему графику, проверять погоду или отслеживать количество шагов с новыми виджетами, доступными на внешнем экране устройства. А с сервисом Samsung Pay делать покупки стало еще проще.

Передовые функции камеры и режим Flex позволяют делать селфи без помощи рук или снять фото и видео на Z Flip3 в сложенном состоянии, дважды нажав на кнопку включения. Кроме того, прокрутка и просмотр контента стали супер плавными, благодаря частоте обновления экрана 120 Гц.