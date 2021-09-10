Разумков сообщил, что заразился коронавирусом
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил положительный результат теста на COVID-19, сообщает Интерфакс-Украина.
"Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями - это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня", - написал Разумков на странице в Facebook.