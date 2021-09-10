"Нормандскую встречу" предлагают провести в Генассамблее ООН

Франция и Германия предлагают провести "нормандскую встречу" на уровне министров иностранных дел на полях Генассамблеи ООН. Россия отказывается, называя такие переговоры "несерьезными", сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме "Вся Россия-2021".

По его словам, в сложившихся условиях Россия не готова к встрече в "нормандском формате". В качестве причины Лавров назвал отказ Украины от выполнения минских договоренностей.

"Когда Россию призывают провести встречу в "нормандском формате", то российская сторона просит сначала объяснить, как это все сочетается, потому что Минские договоренности отрицаются" , — заявил министр.

Лавров отметил, что Германия и Франция предложили провести на полях ГА ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел "нормандской четверки".