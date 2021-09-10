Женщины озолотят экономику Китая

Китайские женщины озолотят экономику страны на 5,3 триллиона долларов, став основной движущей силой потребления в следующие 10 лет, сообщает Лента.Ру.

По данным UBS Global Research, рост потребления в Китае будет на 80 процентов обусловлен увеличением доходов женщин.

"Мы ожидаем, что эффект от значительного прогресса в образовании китайских женщин за последние 20 лет выразится в улучшении их социального положения и статуса на рабочем месте" , — говорится в отчете.

При этом образовательный сектор в Китае сейчас сталкивается с большим давлением. В частности, власти КНР хотят избавиться от внешкольного образования, которое не только помогает китайцам иметь высокую учебную успеваемость, но и обеспечивает 10 миллионов рабочих мест.

В то же время аналитики из UBS предполагают, что высокий уровень образования может негативно повлиять на рост потребления: большую часть своих доходов женщины будут инвестировать, а не тратить. Улучшение финансового положения женщин в Китае наряду с ростом доли домохозяйств, состоящих из одного человека, также могут изменить структуру потребления в стране. Люди будут тратить больше, в частности на домашних животных, здоровое питание и пиво, полагают эксперты.

Предполагаемый скачок потребления домохозяйств означает, что к 2030 году Китай обеспечит около 27 процентов роста мирового потребления, а США — 19 процентов, прогнозирует UBS.