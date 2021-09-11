В Украине прошла презентация электрокроссовера Volvo

Компания Volvo представила журналистам первый в истории марки Volvo электрический кроссовер XC40 Recharge. В конце года к нему добавится еще один электрокар – купеобразный С40 Recharge, сообщает Обозреватель.

Как стало известно, уже в ближайшее время в официальных дилерских центрах марки Volvo поступят первые экземпляры новинки. До конца года компания планирует реализовать 125 экземпляров, причем 40 из них уже ждут покупатели.

XC40 Recharge оснащен двумя 204-сильными электромоторами. Источник: obozrevatel.com

XC40 Recharge создан на базе хорошо зарекомендовавшей себя модели ХС40, но в отличие от версий с ДВС новинка оснащена двумя 204-сильными электромоторами. Каждый из них приводят в движение свою пару колес.

Кроссовер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,9 с. Источник: obozrevatel.com

Питание для них обеспечивает литий-ионная батарея энергоемкостью 78 кВт. Она обеспечивает электромобилю запас хода более 400 км по циклу WLTP, а от 0 до 80% емкости батареи можно пополнить за 40 минут на станции быстрой зарядки. Кроссовер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,9 с.

Cалон новинки может иметь тканевую, кожаную или комбинированную отделку из кожи и алькантары. Источник: obozrevatel.com

XC40 Recharge стал не только первым электромобилем компании, но и первым Volvo с новой системой мультимедиа на основе Google Automotive Services. Программное обеспечение будет обновляться "по воздуху".

XC40 Recharge стал первым Volvo с новой системой мультимедиа на основе Google Automotive Services. Источник: obozrevatel.com

Новинка предлагается в двух комплектациях – Plus и Pro. Уже в начальной комплектации автомобиль имеет все необходимые опции и системы. Стоимость версии Plus начинается с отметки 1 592 803 грн, а за Pro придется выложить не менее 1 729 216 грн. В течение первых 3-х лет покупатели электрокара получат гарантию на авто, регламентное сервисное обслуживание и Roadside Assistance – программу помощи в дороге.