В Украине прошла презентация электрокроссовера Volvo
Компания Volvo представила журналистам первый в истории марки Volvo электрический кроссовер XC40 Recharge. В конце года к нему добавится еще один электрокар – купеобразный С40 Recharge, сообщает Обозреватель.
Как стало известно, уже в ближайшее время в официальных дилерских центрах марки Volvo поступят первые экземпляры новинки. До конца года компания планирует реализовать 125 экземпляров, причем 40 из них уже ждут покупатели.
XC40 Recharge создан на базе хорошо зарекомендовавшей себя модели ХС40, но в отличие от версий с ДВС новинка оснащена двумя 204-сильными электромоторами. Каждый из них приводят в движение свою пару колес.
Питание для них обеспечивает литий-ионная батарея энергоемкостью 78 кВт. Она обеспечивает электромобилю запас хода более 400 км по циклу WLTP, а от 0 до 80% емкости батареи можно пополнить за 40 минут на станции быстрой зарядки. Кроссовер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,9 с.
XC40 Recharge стал не только первым электромобилем компании, но и первым Volvo с новой системой мультимедиа на основе Google Automotive Services. Программное обеспечение будет обновляться "по воздуху".
Новинка предлагается в двух комплектациях – Plus и Pro. Уже в начальной комплектации автомобиль имеет все необходимые опции и системы. Стоимость версии Plus начинается с отметки 1 592 803 грн, а за Pro придется выложить не менее 1 729 216 грн. В течение первых 3-х лет покупатели электрокара получат гарантию на авто, регламентное сервисное обслуживание и Roadside Assistance – программу помощи в дороге.