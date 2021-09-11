Усик – Джошуа: 7 вещей, которые объединяют боксеров

Боксеры Александр Усик и Энтони Джошуа, которые 25 сентября в Лондоне проведут чемпионский поединок в супертяжелом весе, до ринга хулиганили и дрались, но затем свернули горы ради своих матерей, сообщает Обозреватель.

Сайт узнал, в чем между собой похожи будущие соперники.

1. Хулиганы. Усик не скрывал, что в детстве не был пай-мальчиком, усложняя жизнь соседям - кидался банками и воровал у бабушек семечки. А драки в школе были привычным делом до шестого-седьмого класса. На заре своей карьеры Александр рассказывал, что в матче за юношескую команду "Таврии" дал по лицу сопернику за оскорбление, и вскоре с футболом пришлось попрощаться.

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Буйный нрав был в юности и у Джошуа, который регулярно ввязывался в драки и увлекался уличными гонками. В 2009 году дело дошло даже до ареста – будущий чемпион посидел под стражей в тюрьме Рэдинга. А в 2011 году Эй Джея судили за хранение марихуаны с целью сбыта. Боец признал свою вину, отделавшись годом тюрьмы условно и 100 часами общественных работ.

Джошуа на тренировке. Источник: Instagram Энтони Джошуа

2. Поздний бокс. Оба бойца не сразу примерили перчатки. Усик пришел в бокс в 15 лет после занятий футболом, а Джошуа уже в 17, хотя в школе подавал большие надежды в спринте. Он преодолевал 100-метровку всего за 11,6 секунд! И так, как украинец, одно время бегал в футбол.

Усик подерется с Джошуа 25 сентября

3. Татуировки. Джошуа родился и вырос в Англии, но его мама из Нигерии, а у отца – нигерийско-ирландские корни. Чтобы выразить гордость за свое происхождение, Джошуа сделал татуировку в форме Нигерии на правой руке. А затем набил тату на среднем пальце левой руки. Чемпион мира нанес на палец льва и лес, использовав мозоль в качестве луны.

Татуировка Энтони Джошуа на пальце. Источник: Twitter Энтони Джошуа

У Усика татуировок значительно побольше – олимпийские кольца на руках, карта Украины с Крымом, герб Украины, Киево-Печерская лавра, Родина-Мать, символ мира голубь, имена детей на бицепсах и Архангел Гавриил охраняет боксера со спины.

Александр Усик.

4. Отцы. И Усик, и Джошуа, по утверждениям своего окружения, прекрасные отцы. Правда, у Александра уже трое детей от любимой жены Екатерины, а Энтони – отец-одиночка. Сына ему родила бывшая девушка – танцовщица и инструктор по йоге Николь Осборн. В 2015 году у пары родился мальчик Джозеф Бэйли, но родители вскоре расстались. Однако боксер купил Николь квартиру в Лондоне за полмиллиона фунтов.

Николь Осборн с сыном от Энтони Джошуа. Источник: Instagram Николь Осборн

Энтони Джошуа со своим сыном. Источник: Instagram Энтони Джошуа

5. Олимпийские чемпионы. И британец, и украинец победили на Играх-2012 в Лондоне. Только Усик выступал в категории до 91 кг, а Джошуа – в супертяжелом дивизионе. По иронии судьбы в финале оба встречались с итальянцами. Но если к победе украинца над Клементе Руссо претензий не было, то британец и Роберто Каммарелле набрали по 18 баллов, победу отдали домашнему бойцу, а итальянец до сих пор уверен, что его засудили.

Александр Усик на Олимпиаде в Лондоне

6. Танцуют и поют. Оба бойца обладают быстрыми ногами в ринге и хорошо двигаются за его пределами – настоящие звезды танцпола. Да еще и поют в дополнение ко всем своим талантам.

7. Трогательные отношения с мамой. Главной женщиной в жизни Джошуа остается его мама, от которой он не съехал даже после победы над Владимиром Кличко и миллионных гонораров. Даже шутил, что именно приготовленная мамой пища дала ему силы победить украинца.

Энтони Джошуа со своей мамой. Источник: Instagram Энтони Джошуа

Когда Александр был ребенком, мама очень тяжело трудилась. Мальчик помогал как мог и даже доил коров, а затем пообещал, что она больше не будет работать: "Сказал, что вот этими руками сделаю так, что ей не придется работать, а у нее будет карточка, на которую я буду присылать деньги. Была цель, которой я достиг. Мамулечка, обожаю тебя".