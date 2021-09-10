НАПК вызывает Дарта Вейдера для дачи пояснений

16 человек пригласило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для дачи пояснений о возможных нарушениях требований законов Украины «О предотвращении коррупции» и «О политических партиях в Украине», сообщает Думская.

По данным пресс-службы ведомства, из-за невыполнения законных требований НАПК вопросы возникли к Дарту Вейдеру («Блок Дарта Вейдера»). Он должен явиться в агентство для дачи пояснений 14 сентября.

Кроме того, чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка предоставления финансовой отчетности, приглашают некоторых руководителей политических партий и распорядителей избирательных фондов.

Среди них — экс-народный депутат Украины из Одессы Геннадий Чекита. Его вызывают 14 сентября как главу партии «Миколаївці».

Также в списке есть бывший депутат Одесского горсовета Вадим Подгородинский («Українська морська партія Сергія Ківалова»). Ему необходимо прибыть 17 сентября. Отметим, на сегодняшний день Подгородинский работает проректором по вопросам учебно-инновационного развития и экономической деятельности НУ «Одесская юридическая академия».