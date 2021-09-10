США готовы участвовать в "нормандском" процессе в любой способ

Соединенные Штаты заинтересованы в успехе переговоров в Нормандском формате, а потому готовы оказывать помощь, сообщает Европейская правда.

Такое заявление во время форума YES-Brainstorming сделала заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

Она отметила, что США не является участником Нормандского формата, пытаясь иначе способствовать решению конфликта. В то же время, этот формат стал буксовать, и неоднократно поднимался вопрос вовлечения в эти переговоры США.

"Наша позиция - США готовы участвовать в Нормандских переговорах в любой способ, будь это Нормандский формат, или параллельная поддержка" , - заявила Нуланд.

Она добавила, что в последнее время диалог сдвинулся с мертвой точки.