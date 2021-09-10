США приостановили эвакуацию афганцев

Соединенные Штаты Америки приняли решение временно приостановить эвакуацию из Афганистана из-за больных корью, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

По словам Псаки, с просьбой приостановить эвакуацию выступили федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний.

"Операция союзников по отправке рейсов в Соединенные Штаты была приостановлена по просьбе Центров по контролю и профилактике заболеваний, а также в целях предосторожности из-за четырех диагностированных случаев заболевания корью среди афганцев, которые недавно прибыли в Соединенные Штаты" , — отметила Псаки.

Сейчас больные корью афганцы находятся на карантине.