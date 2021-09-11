Маркарова не исключает, что санкции остановят "СП-2"

Посол Украины в США Оксана Маркарова допускает, что, несмотря на фактическое завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2", санкции еще могут остановить его, сообщает Украинская правда.

"Я бы так не говорила" , - отреагировала Оксана Маркарова на слова о том, что "Северный поток-2" остановить все же не удалось.

По её словам, санкции остаются важным инструментом, несмотря на то, что СП2 фактически достроен.

"Мы считаем, что "Северный поток" - это оружие. Наша точка зрения не изменилась. Более того, Соединенные Штаты считают, что "Северный поток" - это плохой поток. Второе: остаются санкции абсолютно на все российские компании, российские суда. Более того , мы постоянно предоставляем дополнительную информацию нашим партнерам и коллегам здесь, и дополнительные санкции каждые три месяца должны пересматриваться и накладываться... Даже если он будет на 100% достроен, есть еще другие вопросы - вопросы сертификации" , - отметила Оксана Маркарова.

Она напомнила, что в заявлении Германии и США после визита в Вашингтон Ангелы Меркель отмечается, что Украина после запуска СП2 должна оставаться транзитным государством.