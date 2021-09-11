Курс валют НБУ на 11 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 11 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 10 сентября, остается стабильным на уровне 26.73 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 11 сентября 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 31.62 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 11 сентября 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.66 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 11 сентября 2021 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и составил 36.96 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 11 сентября 2021 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 29.14 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 11 сентября 2021 года.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 6.98 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 11 сентября 2021 года.