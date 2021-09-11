Курс валют НБУ на 11 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 11 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 10 сентября, остается стабильным на уровне 26.73 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 11 сентября 2021 года.
Евро не изменился, и его курс составил 31.62 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 11 сентября 2021 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.66 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 11 сентября 2021 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и составил 36.96 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 11 сентября 2021 года.
Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 29.14 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 11 сентября 2021 года.
Курс польского злотого остается стабильным на уровне 6.98 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 11 сентября 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.726400
|EUR
|Евро
|31.624000
|RUB
|Рубль
|0.366200
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.963900
|CHF
|Швейцарский франк
|29.137500
|PLN
|Польский злотый
|6.976900