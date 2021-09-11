Байден почтил память жертв терактов 11 сентября
Президент США Джо Байден почтил память 2977 человек, погибших в результате террористических актов-самоубийств (известных как 9/11) 11 сентября 2001 года, сообщает Сегодня.
Во время своего выступления по случаю 20-й годовщины нападения исламистской организации "Аль-Каида" президент США призвал американцев к единству.
Американский лидер почтил память спасателей, которые отреагировали на атаки.
"Мы чтим всех тех, кто рискнул и отдал свои жизни за считанные минуты, часы, месяцы и годы после этого", – сказал Байден.
Он отметил, что единство осталось наибольшей силой США несмотря ни на что.