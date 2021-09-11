Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удар по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа, сообщает Интерфакс-Украина.

"В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля, мы нанесли удар по военному комплексу и складу ХАМАС" , - говорится в сообщении армии.

В нем отмечается, что "ХАМАС должен нести ответственность за все террористические атаки из Газы".

Ранее израильские военные сообщали, что "террористы в Газе только что выпустили ракету в сторону Израиля", которая была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол".