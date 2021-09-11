В двух областях превышены показатели COVID-госпитализаций

По состоянию на утро, 11 сентября все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. Однако в двух регионах превышен показатель динамики уровня госпитализации, сообщает РБК-Украина.

Так, в Волынской области показатель динамики уровня госпитализации превышен два дня подряд и сегодня составляет 53,4%.

Кроме того, во Львовской области около двух недель наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас этот показатель на уровне 64,7%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%

Напомним, за минувшие сутки, 10 сентября, в Украине зафиксировали 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса. При этом госпитализированы 1 102 человека.

Автор: Инна Собора