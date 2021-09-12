ПДД для пешеходов: действительно ли он всегда прав

Как гласит народная мудрость, у каждого своя правда – как водителей, так и пешеходов это тоже касается. Но никто не сможет отрицать, что в ДТП с участием пешехода почти автоматически признают виновным водителя, сообщает 24 Канал.

Каждый автомобилист приведет вам десяток примеров, когда пеший участник дорожного движения почти бросался ему под колеса – и не получал за это никакого наказания. Но если отбросить эмоции, можно найти несколько обоснованных подтверждений тому, что с точки зрения Закона пешеход далеко не всегда прав.

Большинство пешеходов в нашей стране все еще живут стереотипами эпохи, когда автомобилей было мало, а водитель был всегда виноват

Итак, согласно ПДД Украины пешеходу нельзя:

Переходить проезжую часть вне пешеходного перехода и за перекрестками. Исключение – дороги шириной не более 3-х полос в целом, где в поле зрения нет перехода или перекрестка. (П. 4.7 ПДД).

Пересекать перекресток по диагонали, срезая угол. Можно пересекать дорогу только по линиям тротуаров или обочины (п. 4.7 ПДД).

Выходить на проезжую часть из-за запаркованных машин и других объектов, не убедившись в отсутствии транспорта, что приближается (п. 4.10)

Выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения (п. 4.14).

Неожиданно выходить или выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход (п. 4.14).

Задерживаться и останавливаться на проезжей части (п. 4.14).

Покидать место ДТП, к которому он причастен (п.4.15).

О том, что пешеходу нельзя выбегать на дорогу и на переход, не убедившись в опасности, в ПДД Украины говорится несколько раз

За нарушение вышеуказанных правил предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа. А если нарушение ПДД пешеходом повлекло аварийную ситуацию, ему грозят принудительные общественные работы на 20 – 40 часов!

Но, к сожалению для автомобилистов, если пешехода сбивает машина из-за его собственного нарушения ПДД, виновным часто все равно признают водителя. Поскольку в Гражданском кодексе Украины (ст.1187) до сих пор есть действующая норма о транспортном средстве как об источнике повышенной опасности и причиненный им вред, за который должен отвечать владелец авто.

Однако грамотный адвокат при рассмотрении дела может доказать суду, что вины водителя в травмировании или гибели пешехода-нарушителя нет. Во-первых, суд может принять во внимание то обстоятельство, что водитель не имел технической возможности избежать столкновения с человеком, который неожиданно выбежал на дорогу. Во-вторых, пешеход может отвечать за причиненный автомобилю и другим лицам вред – как гражданин, чьи неправомерные действия (нарушение ПДД) привели к ДТП. Согласно другой статье Гражданского кодекса (ст.1166), этот вред возмещается в полном объеме именно лицом, причинившим вред – то есть пешеходом.

Иллюстрация к пунктам ПДД о том, что нельзя переходить дорогу, не убедившись в опасности: если кроссовер едет быстро, он собьет девушку

Прецеденты подобных решений судов в пользу водителей, пострадавших в результате нарушения пешеходами Правил дорожного движения, уже были в Украине, в том числе – и решение Верховного Суда.

Правда, следует отметить, что для успешного решения дела в суде водитель – участник ДТП с пешеходом-нарушителем должен сразу позаботиться о сборе доказательств. Просто на месте происшествия, сразу, не откладывая, надо взять контакты свидетелей, поискать записи с регистраторов и уличных камер наблюдения, проследить за правильностью составления схемы ДТП и другими деталями его оформления. Также надо заказать экспертизу повреждений автомобиля и экспертную оценку его ремонта, чтобы потом иметь реальные основания для взимания компенсации с виновника неприятностей.

Даже на переходе пешеход должен убедиться, что опасности нет, что машины далеко или видят его и уже тормозят

Рекомендация:

В какой бы ипостаси вы не были на дороге – водитель, пешеход, велосипедист или самокатчик – всегда помните главное: в опасных местах руководствуйтесь не только ПДД, а дополнительно и чувством здравого смысла. И пусть, скажем, приоритет в движении будет 10 раз за вами, не двигайтесь с места, пока не убедитесь, что никто не движется вам наперерез. Даже после аварии вам легко удастся доказать свою невиновность, потерянное время, здоровье, деньги (нужное подчеркнуть) вам вряд ли кто-то вернет.