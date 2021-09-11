В ОП выступили за вынесение вопроса "СП-2" на Нормандский формат

Украина хочет вынести на переговоры в нормандском формате еще один вопрос. Он касается запуска российского газопровода "Северный поток-2", сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

По его словам, Украина рассматривает вопрос "Северного потока-2" как вопрос общей безопасности страны.

"И поэтому уже несколько раз я говорил об этом с коллегами нормандского формата. Мы считаем абсолютно логичным добавить к таким важным вопросам как прекращение огня, общее урегулирование конфликта, рассмотрение и этих вопросов. Потому что, я считаю, что продолжение транзита газа является серьезным предохранителем от масштабной агрессии РФ против Украины" , - пояснил Ермак.

Глава ОП также призвал международных коллег поддержать Украину в стремлении приобщить вопрос "Северного потока-2" к рассмотрению в нормандском формате.

Ранее Ермак также заявил, что обещания США о шагах в случае запуска "Северного потока-2" должны лечь на бумагу.

Автор: Инна Собора