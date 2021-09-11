УПЛ утвердила дату и время матча "Динамо" - "Шахтер"
Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 10-го тура. В рамках этого тура состоится всеукраинское дерби - "Динамо" сыграет с "Шахтером", сообщает УНИАН.
Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.
Матч "Динамо" - "Шахтер" пройдет в Киеве в воскресенье, 3 октября.
Стартовый свисток прозвучит в 19.30.
Напомним, после 6 туров "Динамо" набрало в УПЛ 16 очков, а "Шахтер" - 13.
До матча в чемпионате Украины "Динамо" и "Шахтер" также сыграют в поединке за Суперкубок Украины. Он состоится 22 сентября на "Олимпийском".
"Динамо" - "Шахтер": история противостояний
- В рамках чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" провели друг против друга 67 матчей. Обе команды побеждали по 25 раз, еще 17 матчей завершились вничью.
- Если брать все турниры, то перевес на стороне "Шахтера" - 38 побед против 35 у "Динамо". 26 матчей завершились вничью.
- В прошлом сезоне команды обменялись в УПЛ выездными победами - киевляне выиграли в гостях со счетом 1:0, а "горняки" - 3:0. А в матче за Суперкубок Украины на старте сезона "Динамо" победило со счетом 3:1.