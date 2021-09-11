УПЛ утвердила дату и время матча "Динамо" - "Шахтер"

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 10-го тура. В рамках этого тура состоится всеукраинское дерби - "Динамо" сыграет с "Шахтером", сообщает УНИАН.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Матч "Динамо" - "Шахтер" пройдет в Киеве в воскресенье, 3 октября.

Стартовый свисток прозвучит в 19.30.

Напомним, после 6 туров "Динамо" набрало в УПЛ 16 очков, а "Шахтер" - 13.

До матча в чемпионате Украины "Динамо" и "Шахтер" также сыграют в поединке за Суперкубок Украины. Он состоится 22 сентября на "Олимпийском".

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