Самые дешевые новые автомобили в Украине
Составлен рейтинг самых дешевых новых автомобилей, которые можно купить в Украине, сообщает Твоя машина.
Lada Granta
Выпущенный на Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ) автомобиль можно сегодня купить по цене от 205 020 грн. За такие деньги вы получите автомобиль с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 л.с. и 5 МКПП. Кроме того, у этого седана почти самый большой среди одноклассников объем багажника — 520 л.
Ravon R2
Узбекский автомобиль можно приобрести от 269 800 грн. Компактное авто комплектуется бензиновым 1,2-литровым двигателем мощностью 85,5 л.с. и 4АКПП. Да — за такие деньги уже предлагается коробка-автомат.
Ravon Nexia R3
За 273 000 грн. можно приобрести бюджетный седан с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и 5мкпп. Это, фактически, узбекский Chevrolet Aveo.
Renault Sandero
Купить хэтчбек В-класса можно по цене от 282 400 грн. В Sandero бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 73 л.с. и 5мкпп.
Renault Logan
За 294 800 грн можно приобрести автомобиль по технической начинке это тот же Sandero, но в кузове седан. Двигатель — 1-литровый бензиновый мощностью 73 л.с. с 5мкпп. Разница в цене — это доплата за огромный для данного класса багажник седана в 510 л.
Renault Sandero Stepway
За 345 800 грн можно приобрести кроссовер на базе Sandero под названием Stepway. У него такая же техническая начинка, но увеличенный дорожный просвет.