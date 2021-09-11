Самые дешевые новые автомобили в Украине

Составлен рейтинг самых дешевых новых автомобилей, которые можно купить в Украине, сообщает Твоя машина.

Lada Granta

Фото: infocar.ua

Выпущенный на Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ) автомобиль можно сегодня купить по цене от 205 020 грн. За такие деньги вы получите автомобиль с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 л.с. и 5 МКПП. Кроме того, у этого седана почти самый большой среди одноклассников объем багажника — 520 л.

Ravon R2

Фото: ravon.com.ua

Узбекский автомобиль можно приобрести от 269 800 грн. Компактное авто комплектуется бензиновым 1,2-литровым двигателем мощностью 85,5 л.с. и 4АКПП. Да — за такие деньги уже предлагается коробка-автомат.

Ravon Nexia R3

Фото: ravon.com.ua

За 273 000 грн. можно приобрести бюджетный седан с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и 5мкпп. Это, фактически, узбекский Chevrolet Aveo.

Renault Sandero

Фото: infocar.ua

Купить хэтчбек В-класса можно по цене от 282 400 грн. В Sandero бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 73 л.с. и 5мкпп.

Renault Logan

Фото: avtocod.ru

За 294 800 грн можно приобрести автомобиль по технической начинке это тот же Sandero, но в кузове седан. Двигатель — 1-литровый бензиновый мощностью 73 л.с. с 5мкпп. Разница в цене — это доплата за огромный для данного класса багажник седана в 510 л.

Renault Sandero Stepway

Фото: infocar.ua

За 345 800 грн можно приобрести кроссовер на базе Sandero под названием Stepway. У него такая же техническая начинка, но увеличенный дорожный просвет.