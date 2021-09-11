На Львовщине отец насмерть переехал своего ребенка

В Яворивском районе Львовской области мужчина в собственном дворе совершил наезд на свою двухлетнюю дочь, ребенок умер, сообщает Украинская правда.

Трагедия произошла 10 сентября около 21.15 в одном из сел Яворивского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Опель", 31-летний местный житель, двигаясь задним ходом на собственном дворе, совершил наезд на свою двухлетнюю дочь. От полученных травм ребенок умер.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Водитель автомобиля задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.