Украинский певец, ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский поделился подробностями из личной жизни. Артист рассказал о новой возлюбленной, с которой он вместе уже продолжительное время. Он также признался, какой предпочитает секс в возрасте 71 года, сообщает Обозреватель.

Так, по словам Поплавского, сейчас он находиться в гражданском браке с новой избранницей. Пара вместе живет уже 2 года, однако имя девушки артист так и не назвал, говорил Михаил в программе Новини.LIVE.

Артист признался, что также начал вести здоровый образ жизни: он занимается плаванием, спортом и регулярным сексом.

"Для мужчин такого возраста как я, должен быть легкий, утренний секс. Тогда человек отдыхает и заряжается на целый день" , – рассказывал певец.

Поплавский рассказал о новой возлюбленной. Источник: Instagram Михаила Поплавского

Поплавский известен как музыкальный продюсер и певец. Как музыкальный продюсер Поплавский – автор программы "Шаг к Звездам" ("Крок до зірок"), президент Фонда "Одаренные дети Украины", генеральный продюсер Всеукраинского детского телеконкурса "Шаг к Звездам", генеральный продюсер телепроекта "Наша песня" (с 2003), президент Международной общественной организации "Объединение украинцев мира" (с 2004).

В 1982 году Поплавский был в браке с женой Людмилой – у них родился сын Александр. В 2009 году, после 30 лет брака, супруги расстались.