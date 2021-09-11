Кролик едва не попал под колеса болида Формулы-1
Во время квалификации Гран-при Италии в Формуле-1 на трассу выбежал кролик, сообщает УНИАН.
Видео было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Формулы-1.
Животное едва не попало под колеса болида "Уильямс", который пилотировал канадец Николас Латифи. Автогонщик успел немного вывернуть руль, а кролик - отпрыгнуть и покинуть трассу в последний момент, благодаря чему остался цел и невредим.
"Я только что наткнулся на кролика, который бежал через трек", - сообщил Латифи своей команде по радиопереговорам.
Отметим, что квалификацию в Монце выиграл пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. В первой тройке в гонке также стартуют Льюис Хэмилтон ("Мерседес") и Макс Ферстаппен ("Ред Булл").
Гонка Гран-при Италии пройдет 12 сентября.
Формула-1: результаты сезона
- После 13 этапов в личном зачете у Макса Ферстаппена - 224 очка, у Льюиса Хэмилтона - 221. Третьим идет Валттери Боттас - 123 очка.
- В Кубке Конструкторов у "Мерседеса" - 344 балла, у "Ред Булл" - 332, у "Феррари" - 181.