Бюджетный отдых в Украине: лучшие маршруты осени

Отдохнуть бюджетно в Украине осенью вполне реально – побывать на экскурсиях, насладиться природой и увидеть достопримечательности можно даже не планируя недельный отпуск, сообщает Обозреватель.

О том, какие маршруты стали самыми популярными среди украинцев этой осенью для бюджетного отдыха на несколько дней рассказала директор туристического агентства по Украине Инна Воронина. Специалист также сообщила о вариантах туров по Украине и назвала минимальные цены на отдых за одного человека.

Полтава и ее окрестности

Этот город особенно пользуется популярностью среди украинцев осенью из-за своей природы и интересных достопримечательностей. Туристы могут не только прогуляться по улицам города, но и посетить музей Полтавской битвы, музей-усадьба писателя и общественного деятеля Владимира Короленко, который былсвязан с революционным движением, за что неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Еще в окрестностях Полтавы стоит побывать в известном поселке Диканька, где обитают самые старые Кочубеевские дубы, которым более 500 лет.

Цена тура на 3 дня с человека – около 3 тысяч грн (без питания).

"Белая беседка" в городе Полтава. Источник: Pixabay

Тернополь и его окрестности

Еще один город, который заслуживает внимания этой осенью – Тернополь и область. Знаменитая Почаевская лавра, Бучачский монастырь отцов Василиан, Бережанский замок, дворец Вишневецких стоят того, чтобы увидеть эту красоту своими глазами.

Цена тура на 2 дня с человека – от 2 тысяч грн (без питания).

Город-остров Залещики в Тернополе. Источник: Pixabay

Чернигов и его окрестности

Многим путешественникам нравится этот город за красивую архитектуру и пейзажи. Тут можно прогуляться по старинным улочкам, посетить парки, дворцы, усадьбы, церкви. Чернигов также славится своим древним городом и даже имеет легендарные пещеры. Обязательно стоит посетить город Батурин, где находится Национальный историко-культурный заповедник "Гетьманская столица" – это место с величественной и славной историей казацкой столицы, которая являлась резиденцией четырех украинских гетманов: Демьяна Многогрешного, Ивана Самойловича, Ивана Мазепы, Кирилла Разумовского

Цена тура на 1 день с человека – от 500 грн (без питания).

Усадьба в селе Качановка, Черниговской области. Источник: Pixabay

Винница

Винница идеально подойдет для путешествия осенью, поскольку там можно не только насладиться историческими достопримечательностями, но и побыть наедине с природой. Винница славится своим знаменитым светомузыкальным фонтаном. Кроме того, туристам также стоит посетить Национальный музей-усадьбу знаменитого хирурга Николая Пирогова, Николаевскую церковь, литературно-мемориальный музей Михаила Коцюбинского.

Цена тура на 2 дня с человека – от 2 тысяч грн (без питания).

Старые улочки в городе Винница. Источник: Shutterstock

Луцк и Волынская область

Этот город ежегодно привлекает многих украинских туристов своими достопримечательностями. Тут можно увидеть известный Луцкий замок, посетить "Медовый дом", где проходит дегустация меда и продуктов пчеловодства. В окрестностях Волынской области стоит побывать в селе Колодяжное – тут есть литературно-мемориальный музей Леси Украинки, а также в Остроге, где можно прогуляться по "родовому гнезду" одних из самых богатых и влиятельных князей Острожских XIII века и Дубенскому замку.

Цена тура на 2 дня с человека – от 2500 грн (без питания).

Известный замок города Луцк. Источник: Pixabay

Львов и область

Каждый турист во Львове должен посетить: площадь Рынок, городскую Ратушу, проспект Свободы, дворец Потоцких, оперный театр, собор святого Юра и другие достопримечательности.

Кроме того, во Львовской области есть множество дворцов и замков, которые стоит посетить всем – Олесский, Подгорецкий, Золочевский, Свиржский, Жолковский.

Цена тура на 3 дня с человека – от 3 тысяч грн (без питания).

Подгорецкий замок во Львовской области. Источник: Pixabay

Черновцы

Черновцы – один из популярных туристических городов, который еще называют "украинским Парижем". Площади, архитектура, история – то, что привлекает десятки тысяч туристов каждый год. Посетить стоит Черновицкий национальный университет им. Федьковича (бывшая резиденция Буковинских митрополитов), а еще село Банчены и побывать в Свято-Вознесенском Банченском монастыре.

Цена тура на 1 день с человека – от 400 грн (без питания).

Старинные улочки в городе Черновцы. Источник: Pixabay

Закарпатье

Прикоснуться к уникальному историческому наследию Закарпатья можно посетив самые знаковые замки области – замок Шенборна, Сент-Миклош, Мукачевский и Невицкий замок.

Также Закарпатье славиться своими термальными источниками. К примеру, в селе Велятино есть бассейн "Теплые воды", а в городе Берегово можно понежиться в термальном источнике "Жаворонок".

В селе Косино также есть свои термальные бассейны для лечения болезней опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, полиартриты, остеохондроз), нервной системы, сердечно-сосудистой системы.

Цена тура по термальным водам на 2 дня с человека – от 2 тысяч грн (без питания).

Цена тура по замкам Закарпатья на 3 дня с человека – от 2500 грн (без питания).