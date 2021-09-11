Xiaomi начала блокировать свои смартфоны в Крыму

Китайская корпорация Xiaomi начала удаленно блокировать мобильные телефоны в странах, где запрещено продавать эти устройства. На проблемы со смартфонами пожаловались в частности жители украинского Крыма, временно оккупированного Российской Федерацией, сообщает Обозреватель.

Как пишет XDA-Developers, с трудностями столкнулись также пользователи на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее и Судане. На экранах их смартфонов отображалась лишь одна надпись о том, что:

"политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы пытались активировать его".

Далее покупателям рекомендуют обращаться за дополнительной информацией непосредственно к продавцам.

Сообщение о блокировке. Источник: Reddit/u/yn4v4s

Отметим, что информация о запрете реализации смартфонов Xiaomi на упомянутых выше территориях размещена и на сайте компании, однако раньше телефоны не подвергались блокировке.

Скриншот.

Предварительно известно, что избежать такой участи смогли те смартфоны, которые активировали до того, как они были ввезены в Крым и другие регионы. Кроме того, некоторым пользователям помогла перепрошивка устройств.