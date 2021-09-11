Данилов прокомментировал свое участие на форуме Пинчука

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил свое присутствие на форуме YES, который организует бизнесмен Виктор Пинчук, сообщает Новое время.

Так на вопрос, почему секретарь СНБО пришел на мероприятие, которое организует бизнесмен, который возможно попадет в реестр олигархов, Данилов ответил, что впервые появился на форуме.

"Если бы здесь не было рассмотрения вопроса об олигархах, я бы сюда, может, и не пришел" , — ответил Данилов.

На вопрос, будет ли Данилов рассказывать Пинчуку как проводить деолигархизацию, секретарь СНБО сообщил, что может.