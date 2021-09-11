Слава Каминская показала фото до пластики

Украинская певица и бывшая участница поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками редким архивным кадром. Знаменитость показала фото, как выглядела в юности, не указывая год, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото Каминская опубликовала на личной страничке в Instagram. В кадре певица предстала с сигаретой в руках и с ярким цветом волос. Знаменитость позировала на камеру в рванных джинсах и с довольно насыщенным макияжем лица.

"Угадайте год (по бровям)" , – подписала снимки Слава.

Каминская показала себя до пластики. Источник: Instagram Славы Каминской

Каминская поделилась архивным фото. Источник: Instagram Славы Каминской

Поклонники Каминской оставили под постом множество комментариев. Под снимками они предположили, что скорее всего фото были сделанные в 2000-х годах.

"Судя по цвету волос – 10 или 11 класс, то есть 1999, или 2000 год", "Год не знаю, но красивая!", "Красоту ничем не испортить" , – писали пользователи сети.

Комментарии поклонников. Источник: Instagram Славы Каминской

Напомним:

Слава Каминская – украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и инста-блогер. 27 июня 2012 года вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения. Спустя год пара объявила о разводе.

16 июля 2014 года знаменитость вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015-го – дочь Лаура. 1 июля 2019-го пара развелась.