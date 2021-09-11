Украину отдаляют от ЕС "световые года" - президент Эстонии

Действующая президент Эстонии Керсти Кальюлайд повторила свои слова о том, что впереди у Украины еще много лет работы для приближения к членству в ЕС, сообщает Украинская правда.

Об этом она сказала во время форума YES-Brainstorming, комментируя свое заявление, что Украине для членства нужно еще с 20 лет работы.

"Все прогнозы базируются на предыдущем опыте" , - пояснила она.

Керсти Кальюлайд напомнила, что для членства в ЕС Украина должна сначала выполнить Копенгагенские критерии, однако пока Киев - "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.

"К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев" , - добавила она.

Керсти Кальюлайд также вспомнила о проблемах эстонских инвесторов в Украине.

"Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению в Украине, но к ним пришел адвокат (не буду говорить, кого он представлял), и заявил, что для ускорения соглашения им надо поделиться частью своих акций" , - рассказала она.

"Поэтому когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевидна" , - резюмировала президент.

Вместе с тем Керсти Кальюлайд уверяет, что всегда была поклонницей членства в ЕС таких стран, как Украина, Грузия или Молдова.