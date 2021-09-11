Витренко рассказал, сколько газа накопила Украина

В украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) накоплены достаточные запасы на отопительный сезон, несмотря на рост цен на голубое топливо, сообщает Украина 24.

Об этом сообщил﻿ в беседе во время форума YES Brainstorming глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы сейчас приближаемся к уровню примерно 19 млрд кубометров газа в наших хранилищах, возможно, будет даже больше. Мы уже превысили план, который нам установило правительство, которое сказало, что должно быть 17 млрд к началу отопительного сезона. Действительно, сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом, и, несмотря на высокие цены, импортируем газ в Украину" , - сказал глава "Нафтогаза".

Как отметил Витренко, в 2016-18 годах Украина начинала отопительный сезон примерно с 16 млрд кубометров в ПХГ.

"То есть у нас сейчас намного больше газа. С этой точки зрения мы уверенно смотрим на то, что сможем обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон для украинцев" , - подчеркнул он.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что Украине нужны реальные контракты с европейскими компаниями на транзит газа после 2024 года, а не обещания Запада насчет обеспечения транзита.