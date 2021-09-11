Зеленский сделал заявление в годовщину терактов 11 сентября

Украина бок о бок с США борется с терроризмом, сообщает УНИАН.

Об этом президент Владимир Зеленский написал в Twitter.

"20 лет назад ужасные атаки 9/11 навсегда изменили мир. Сегодня мы вместе с американским народом вспоминаем жертв этой трагедии. Терроризму нет оправдания, должны и дальше совместно противодействовать ему. Мы остаемся бок о бок с США в этой борьбе" , - подчеркнул Зеленский.

Теракты 11 сентября 2001 года в США: что известно

11 сентября 2001 года террористы-смертники направили четыре захваченные пассажирские самолеты с заложниками во Всемирный торговый центр, Пентагон и поле в Пенсильвании.

Эти атаки убили 2997 человек, ранения получили еще тысячи людей.

После трагедии 11 сентября власти и общественность начали искать виновных. Однако длились поиски недолго: выяснили, что смертников направила "Аль-Каида". Тогда президент США Джордж Буш-младший объявил войну с терроризмом –американцы вторглись в Афганистан, чтобы сместить талибов.

Вину за 11 сентября башен-близнецов группировка с его лидером Усамой бен Ладеном приняла только в 2004 году. Террористы объясняли свои действия военным присутствием США в Саудовской Аравии, а также санкциями против Ирака.

Усама бен Ладен был убит американскими спецназовцами в мае 2011 года.