Ford уходит с одного из крупнейших авторынков мира

Компания Ford приняла решение покинуть еще одну страну – Индию, входящую в пятерку крупнейших авторынков мира. Причиной стал низкий спрос и крупные убытки: за последнее десятилетие они составили более двух миллиардов долларов, и дальнейшие прогнозы неутешительны, сообщает Autoconsulting.

В связи с этим Ford останавливает производство автомобилей на индийских заводах, но какое-то время будет импортировать в Индию готовые машины. ﻿Об этом информирует Reuters.

С момента прихода Ford в Индию прошло 25 лет, однако за это время марка так и не смогла укрепиться на местном рынке, где доминируют азиатские производители. На сегодняшний день доля американской марки составляет всего два процента от всех продаж в стране, несмотря на значительные инвестиции.

По словам гендиректора Ford India Анурага Мехротра, компании не удалось найти путь к долгосрочной прибыльности. Помимо стабильно слабого спроса, причиной для ухода Ford стал срыв сделки о совместном предприятии с индийской Mahindra & Mahindra, которая позволила бы американцам экономить на производстве. Кроме этого, приоритет Ford сместился с борьбы за рынки в сторону электрификации модельного ряда и развития технологий, требующих крупных вложений.

В рамках плана к четвертому кварталу 2021 года Ford завершит производство на предприятии в Сананде, а в Ченнаи на юге Индии – к 2022 году. Суммарная производственная мощность обоих предприятий достигает 440 тысяч автомобилей в год, но на сегодняшний день Ford использует не более 25 процентов их возможностей. Закрытие заводов выльется в увольнение около четырех тысяч человек.

Ford продолжит продавать в Индии некоторые модели, но уже за счет импорта, а также будет поддерживать дилеров и не прекратит обслуживание существующих клиентов. При этом отмечается, что завод по производству двигателей в Сананде продолжит работать – там собирают моторы для пикапов Ranger.

Индия – не единственный крупный рынок, который Ford покинул за последние годы. В 2019 году компания ушла из России, а в 2021-м остановила производство в Бразилии, где присутствовала более века.