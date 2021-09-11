Шведский экономист назвал законопроект об олигархах "дорогой Путина"

Шведский экономист Андерс Ослунд подверг критике поданный в Верховную Раду Украины законопроект о деолигархизации и озвученные министром юстиции Денисом Малюськой ожидания от продажи олигархами СМИ после его принятия, сообщает Сегодня.

Он, в том числе, обратил внимание на сходство инициатив с теми шагами, которые делал президент России Путин в начале 2000 годов.

"Вы говорите, что олигарх должен чпродать свои СМИ. А кому он их должен продать? Ни один иностранец не захочет их покупать. Конечно россиянам покупать не позволят. Кто же тогда это должен быть? Государство, руководящая партия?