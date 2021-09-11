Porsche будет продавать экологически чистый бензин

Инженеры Porsche разработали новый вид синтетического топлива для авто, который не вредит окружающей среде. Немецкая компания уже приступила к строительству в Чили первого завода по производству такого топлива, сообщает АвтоПортал.

В Porsche решили показать, что двигатели внутреннего сгорания рано списывать со счетов. Синтетический метанол заменяет бензин в двигателях внутреннего сгорания, причем их не нужно специально переделывать. Например, современный Porsche 911 уже может ездить на этом топливе. Уровень выбросов СО2 при сгорании этого метанола на 90% меньше, чем от сжигания в цилиндрах бензина.

Синтетическое топливо Porsche изготовляют из водорода и углекислого газа. Сначала молекулы воды расщепляют на водород и кислород, а затем водород соединяют из полученным из воздуха СО2. Сам процесс получения метанола также экологически чистый – даже электроэнергию для него будет вырабатывать ветряная электростанция.

Строительство завода совместно спонсируют Porsche и немецкое правительство. В 2022 году предприятие должно выпустить 130 тыс. литров синтетического метанола, в 2024 – уже 55 млн. л, а в 2026 – 550 млн. л. Со следующего года его начнут использовать в соревнованиях Porsche Mobil 1 Supercup.