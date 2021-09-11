Ермак рассказал, как относится к тому, что его называют "вице-президентом"
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что воспринимает как шутку, когда его называют "вице-президентом", сообщает Новое время.
Об этом он рассказал на полях конференции YES Brainstorming.
"Отношусь, как к шутке. Так к этому и отношусь", — сказал Ермак.
В ноябре 2020 года издание "Зеркало недели" в новости о поздравлении Джо Байдена с победой на выборах назвало главу Офиса президента Андрея Ермака вице-президентом Украины.