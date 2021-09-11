Новая Tesla побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге

Автомобиль Tesla Model S Plaid установил новый рекорд скорости среди серийных электромобилей на знаменитой немецкой гоночной трассе "Нюрбургринг", сообщает УНИАН.

Как пишет The Verge, абсолютно новая модель S Plaid проехала 20,76 километра за семь минут и 30,9 секунды. Таким образом, Tesla побила на 12 секунд рекорд, установленный в 2019 году электромобилем Porsche Taycan.

Новый рекорд подтвердил в Twitter генеральный директор Tesla Илон Маск.

По словам Маска, в заезде участвовал автомобиль с завода, который не имеет никаких модификаций.

Позже он добавил, что Tesla сделает еще один заезд на другой машине Model S Plaid, которая имеет улучшенную аэродинамику, карбоновые тормоза и особые шины.

"Нюрбургринг" - известная гоночная трасса, расположенная возле немецкого поселка Нюрбург. Трасса функционирует с 1927 года, на ней проводят гонки "Формулы-1", FIA WEC и других кольцевых серий автоспорта.

Что известно о Tesla Model S Plaid

Model S Plaid оснащена тремя моторами суммарной мощностью 1020 лошадиных сил, и автомобиль может развивать максимальную скорость 322 километра в час. Правда, лишь тогда, когда он оснащен особыми колесами и шинами, которые будут недоступны до конца этого года.

Чтобы пополнить запас хода на 300 километров Model S Plaid нужно всего 15 минут. Общий запас хода составляет 627 километров.

Стоимость автомобиля перед стартом поставок составила $129 990. Это и заявленные технические характеристики делают эту модель самой дорогой и самой быстрой в линейке Tesla.