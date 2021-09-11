Сколько предпринимателей не готовы к локдауну - опрос

4 из 10 предпринимателей в онлайне считают, что их бизнес не готов к возможному карантину, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в опросе OLX.

"Накануне активного бизнес-сезона несмотря на возможный карантин предприниматели продолжают развивать свое дело в интернете. Конечно, преимущества у тех, кто предлагает локальную продукцию и услуги или же вообще имеет собственное предприятие" , - говориться в пресс-релизе.

29% респондентов, которые предоставляют услуги, не почувствовали влияния пандемии.

22% заказывают продукцию в Украине и утверждают, что скорость поставки не изменилась. Длительным ожидания товаров в пределах страны стало лишь для каждого десятого владельца бизнеса.

16% предпринимателей, которые заказывают товары из-за границы, отметили, что поставки стали длиннее, а для 3% - вообще невозможно.

42% предпринимателей считают, что их бизнес не готов к очередному локдауну , в то время, как другие продолжают искать правильные решения. Среди них: