Пропагандист Кремля госпитализирован с коронавирусом
Известный российский пропагандист Дмитрий Киселев не сможет быть ведущим программы "Вести недели", которую 10 лет подряд вещает ее из студии телеканала "Россия-1" вечером по воскресеньям. Причиной такого "нонсенса" стала госпитализация Киселева из-за подтвержденного диагноза СOVID-19, сообщает Обозреватель.
Об этом пишет российское агентство "РИА". Вместо Киселева эфир передачи 12 сентября проведет его соведущий Игорь Кожевин, а сам Киселев станет героем одного из сюжетов программы.
"Коллеги-журналисты уже пришли проведать меня в "красную зону", чтобы снять небольшой репортаж. Так что вечером вы увидите меня в больничных условиях", – обозначил Киселев.
Пропагандист Кремля отметил, его состояние значительно лучше, чем в день госпитализации, однако при этом ПЦР-тест продолжает показывать положительный результат на коронавирус.
"Температура 36,4 - такой результат удалось достичь благодаря лечению и усилиям врачей. А также тому, что я был привит от коронавируса – это сыграло большую роль в выздоровлении. Так что я настоятельно советую всем прививаться – даже если заболеете, перенесете с куда более легкими симптомами. Если бы не "Спутник (V)", то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой", – уже по привычке не забыл упомянуть Киселев об "очередном достижении" российской науки.