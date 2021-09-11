Пропагандист Кремля госпитализирован с коронавирусом

Известный российский пропагандист Дмитрий Киселев не сможет быть ведущим программы "Вести недели", которую 10 лет подряд вещает ее из студии телеканала "Россия-1" вечером по воскресеньям. Причиной такого "нонсенса" стала госпитализация Киселева из-за подтвержденного диагноза СOVID-19, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет российское агентство "РИА". Вместо Киселева эфир передачи 12 сентября проведет его соведущий Игорь Кожевин, а сам Киселев станет героем одного из сюжетов программы.

"Коллеги-журналисты уже пришли проведать меня в "красную зону", чтобы снять небольшой репортаж. Так что вечером вы увидите меня в больничных условиях", – обозначил Киселев .

Пропагандист Кремля отметил, его состояние значительно лучше, чем в день госпитализации, однако при этом ПЦР-тест продолжает показывать положительный результат на коронавирус.