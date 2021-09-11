В Киеве перекроют Гаванский мост и центральные улицы
В воскресенье, 12 сентября на столичном Гаванском мосту полностью ограничат движение транспорта с 04:00 до 16:00. Также будут перекрыты центральные улицы города с 08:00 до 12:00, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет пресс-служба Патрульной полиции.
"Завтра, 12 сентября, с 04:00 до 16:00 полностью ограничат движение по Гаванскому мосту в связи с проведением съемок", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, ограничения будут действовать от улицы Набережно-Крещатицкой до улицы Набережно-Рыбальской (пересечение с Электриков).
Кроме того, в связи с проведением спортивного массового мероприятия, завтра с 08:00 до 12:00 в Киеве ограничат движение:
- ул. Саксаганского;
- просп. Победы (в направлении центра);
Движение также перекроют на частях улиц, прилегающих к маршруту:
- Эспланадной;
- Шота Руставели;
- Большой Васильковской;
- Антоновича;
- Владимирской;
- Тарасовской;
- Паньковской;
- Льва Толстого;
- Симона Петлюры;
- Шолуденка;
- переулке Политехническом;
- Академика Янгеля;
- Гарматной;
- выездах на проспект из Воздухофлотского путепровода, улице Вадима Гетьмана и др.
Напомним, в Киеве возможны ограничения в работе метро из-за проведения футбольного матча, три станции могут закрывать на вход и выход.