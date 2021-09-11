В Афганистане остались еще 159 украинцев

Украина обязательно заберет всех своих граждан из Афганистана, сейчас 159 украинцев желают покинуть эту страну, сообщает УНИАН.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в интервью Радио Свобода.

"Как это будет, какие это будут рейсы, каким образом это будет происходить - на сегодняшний день 159 граждан имеют желание покинуть эту страну, и мы сделаем так, что они будут дома" , - подчеркнул он.

Боевики группировки "Талибан" 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

В связи с этим США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан из Афганистана.

Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.