У берегов Англии задержали яхту с двумя тоннами кокаина

Найденный на борту кокаин оценивается в около 160 млн фунтов стерлингов (около 220 млн долларов), сообщает Корреспондент.

В море возле Плимута британские правоохранители перехватили элитную яхту под флагом Ямайки, на борту которой перевозили более 2000 кг кокаина. Об этом пишет BBC.

Яхту под названием Kahu, направлявшуюся из Карибского моря, остановили в четверг в 80 милях от берега в международных водах. Найденный на борту кокаин оценивается в около 160 млн фунтов стерлингов (около 220 млн долларов).

Правоохранители задержали 6 человек - граждан Никарагуа и одного британца. Им от 24 до 49 лет, сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Мужчинам объявили подозрение в наркоторговле и поместили под стражу.

фото: NCA

Яхту перехватили благодаря сотрудничеству британских ведомств с австралийскими, до перехвата ее уже некоторое время отслеживали силовики.

Предполагается, что кокаин планировали сбывать на территории Британии.