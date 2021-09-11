Зеленский подписал указ о социальных гарантиях для ветеранов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении социальных гарантий для ветеранов войны и семей погибших защитников Украины, сообщает УНИАН.

Как сообщает Офис президента, указом № 466/2021 предполагается обеспечить в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год расходы на выплату денежной компенсации за принадлежащие для получения жилые помещения.

В частности это будет касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа:

семей погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время участия в антитеррористической операции; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО; внутренне перемещенных лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии; семей участников боевых действий на территории других государств, которые погибли, пропали без вести или умерли вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов; лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств; семей погибших участников Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции достоинства; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий во время Революции Достоинства.

Также президент поручил Кабинету министров обеспечить с 2022 года функционирование Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.