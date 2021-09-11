12 сентября: что нельзя делать, приметы и именинники

В воскресенье, 12 сентября, отмечается народный праздник Александр Сытник. Православные именины празднуют Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан, Федор, сообщает Обозреватель.

Считается, что по приметам этого дня можно предсказать, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать 12 сентября.

Александр Сытник

12 сентября православная церковь чтит память сразу нескольких святых по имени Александр: святителя Александра, патриарха Константинопольского; преподобного Александра Свирского, игумена; князя Александра Невского.

Праздник прозвали Сытником из-за традиции накрывать богатые столы. По обычаю готовили молочную кашу, хлеб из свежего зерна. Также проводился специальный обряд на урожай: стебли ячменя завивали в косу вместе с льняными и овсяными.

Святитель Александр, патриарх Константинопольский. Источник: azbyka.ru

Народные приметы 12 сентября

Плакать 12 сентября – к семейным ссорам.

Завести котенка – к несчастью.

Ежи роют норы на опушке – зима будет теплая. Если же они забираются вглубь леса – холодная и ветреная.

Звездная ночь – к богатому урожаю в следующем году.

Вечером тепло – к урожаю озимых.

Ежи роют норы на опушке – зима будет теплая. Источник: Pixabay

Что нельзя делать 12 сентября