Курс валют НБУ на 12 вересня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 12 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 11 сентября, не изменился и остается на уровне 26.73 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 12 сентября 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 31.62 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 12 сентября 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.66 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 12 сентября 2021 года.

Курс фунта стерлингов остается стабильным на уровне 36.96 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 12 сентября 2021 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 29.14 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 12 сентября 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.98 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 12 сентября 2021 года.