В Великобритании решают вопрос о вакцинации детей в школах

В Великобритании решают вопрос о возможной вакцинации от коронавируса детей в школах страны. Предполагается, что вакцинировать будут подростков от 12 до 15 лет, сообщает РБК-Украина.

По информации издания, вакцинация детей от 12 до 15 лет в школах Великобритании, может быть объявлено уже со следующей недели, 22 сентября.

Правительство готово развернуть программу вакцинации в школах как только будет сделан вывод по результатам обзора, проведенного главными медицинскими специалистами (ОКУ) Соединенного королевства. Источник в Министерстве здравоохранения сказал, что министры еще не получили окончательного совета от ОКУ.

Также вакцинация может сорваться из-за несогласия некоторых депутатов. Некоторые депутаты-консерваторы заявили, что будут выступать против без определенных медицинских и научных доказательств в пользу вакцинации.

Отмечается что в Великобритании порядка 200 тысяч детей в возрасте от 12 до 15 лет уже могут вакцинироваться от коронавируса. Это возможно в тех случаях, если они уязвимы к вирусу или живут со взрослыми из группы риска. Сейчас с этими семьями связывается Национальная служба здравоохранения.

Автор: Наталья Скороход