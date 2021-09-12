Зеленский обсудил с главой МОК проведение Олимпийских игр в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Встреча состоялась в Киеве, сообщает Новое время.

Зеленский поздравил Томаса Баха с проведением безопасных и успешных Олимпийских игр и за поддержку украинского спорта.

Также президент Украины проинформировал президента МОК о том, что Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр.

"Томас Бах приветствовал эту инициативу, учитывая великолепные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны" , - говорится в сообщении.

В сентябре 2020 министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Зеленский поставил перед правительством задачу - добиться проведения Олимпиады в Украине . По его словам, для этого нужна материально-техническая база.