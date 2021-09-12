Потап впервые поделился подробностями развода с женой

Украинский продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) признался, что инициатором разрыва отношений с экс-супругой Ириной Горовой стал он сам. Артист заявил, что изменил жизнь, чтобы не "мучить другого человека", сообщает Обозреватель.

По словам Потапа, он расстался с Горовой в 2014 году и сделал выбор в пользу любви – тогда еще коллеги по дуэту "Потап и Настя", а теперь – жену Настю Каменских, говориться в интервью артиста в программе ЖВЛ. Как утверждал продюсер, процесс развода был очень болезненным и сложным для него периодом.

"Это было очень сложно. Это было очень больно. Тогда сердце разбивалось, но сейчас понимаю, что очень счастлив, потому что сделал правильно – послушал свое сердце" , – рассказывал Потап.

Потап стал инициатором разрыва отношений с Ириной Горовой. Источник: Instagram Ирины Горовой

Несмотря на то, что экс-супруги развелись больше чем 7 лет назад, они смогли сохранить хорошие отношения между собой. Потап и Горовая остались друзьями и партнерами по продюсерскому центру Mozgi Entertainmen. Кроме того, они также воспитывают общего сына – 13-летнего Андрея.

Стоит отметить, что Ирина Горовая и Потап поженились в 1999 году. По словам Горовой, тогда Алексей влюблял в себя многих. Пара официально объявила о разводе в декабре 2016 года.