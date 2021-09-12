В РФ хотят ограничить скорость интернета до уровня девяностых – журналист

Журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев утверждает, что власти в РФ могут существенно замедлить скорость иностранного сегмента интернета, сообщает Deutsche Welle.

Такую версию он озвучил на The Lennart Meri Conference 2021 в Таллине со ссылкой на источники в спецслужбах.

"Мы получили информацию, что сейчас подготовлен конкретный план исчезновения интернета в России путем системы аккредитации всех хостинг-провайдеров" , - утвержает Грозев.

По его сведениям, те, кого аккредитируют, обязаны будут предоставлять полную информацию, включая "SSL-сессии (SSL - это криптографический протокол для более безопасной связи. - ред.), логины, IP-адреса ФСБ по каждому своему юзеру".

"Не будет никакой вообще анонимности" , - полагает Грозев.

"Те, которые не будут аккредитированы, включая YouTube, включая все всемирные, Twitter и так далее, у них постепенно на протяжении двух лет будет ограничиваться скорость" , - отметил он, добавив, что в итоге она может через два года быть снижена до 24 Кбит в секунду.

"Для тех, кто жил в 90-х, - это та скорость, на который мы тогда через телефон подключались к интернету", - пояснил Грозев.

"Это означает отключение интернета для России" , - уверяет он.

Реакции российских властей на утверждения журналиста пока не последовало.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram назвала конференцию в Таллине форумом "оголтелых русофобов".