В Украине дефицит новых авто – эксперты

Рост ВВП в Украине и доступные автокредиты повлияли на показатели продаж новых автомобилей. Эксперты прогнозируют, что в этом году украинцы могут купить порядка 100 тыс. новых машин, что на 16% выше прошлогоднего показателя в 86 тыс, сообщает UBR.

Объемы могли бы быть и больше, если бы не перебои с поставками комплектующих на крупные автомобильные производства, а также их переориентация на электрокары.

По словам гендиректора Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, на данный момент спрос на новые автомобили в Украине превышает сроки их поставок в Украину, создавая тем самым своеобразный дефицит.

"У нас сработал значительный отложенный спрос, потому что, например, в 2009 году было продано 621 тыс. новых автомобилей, но с 2014 года началось сильное падение – до 60-70 тыс. Поэтому спрос назревал, и сейчас он реализуется. И если бы не дефицит, могло бы быть продано и больше – порядка 150 тыс." ,– отметил Назаренко.

Определенный всплеск на покупки новых машин может возникнуть осенью, поскольку в этот период аграрии получают деньги за урожай.

Другая платежеспособная аудитория – "айтишники", – также проявляет стабильный интерес к покупке автомобилей из салонов.

В то же время рассчитывать, что к Новому году дилеры будут делать какие-то скидки, не стоит, говорит Назаренко. Уже сейчас сроки поставок некоторых популярных комплектаций и моделей нужно ждать больше полугода.

"Во-первых, некоторые заводы в период пандемии останавливали работу и новые автомобили не производили в принципе. Во-вторых, именно сейчас чувствуется проблема с комплектующими из Китая – это чипы и полупроводники. Автопроизводители не могут выпустить большее количество автомобилей, потому что они напрямую зависят от этих поставок" ,– отметил глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

По его словам, на текущем Мюнхенском автосалоне европейские производители презентуют электромобили и уже фактически не показывают новые автомобили с ДВС. Это свидетельствует о том, что автопромышленность ускоренными темпами перестраивается.

Но Украина вряд ли к этим переменам будет готова так быстро.