Как выбрать гараж: на что обратить внимание

Истинную ценность собственного гаража мы узнаем, когда окончательно пересядем на электромобили. Но и машинам с ДВС желательно иметь свою крышу на головой. Каким должен быть гараж современного автовладельца, рассказывают эксперты, сообщает 24 Канал.

Для чего владельцу современного автомобиля гараж? Для защиты от случайных злоумышленников и непогоды – это во-первых. И для более удобного выполнения сервисных и ремонтных работ – это во-вторых. Также в гараже хорошо хранить второй комплект резины, палатку и стульчики для пикника. А если у вас вдруг электромобиль, то гараж станет для вас едва ли не самым важным местом, потому что в нем вы будете заряжать батарею!

Чаще всего украинские автомобилисты покупают гараж в кооперативе, которые обычно располагали на окраинах города

Если вы не очень опытный автомобилист, вы можете не знать всех нюансов, на которые надо обратить внимание при покупке гаража. Их немного, но ошибка обойдется недешево, ведь любой гараж – это недвижимость со всеми положенными этому статусу особенностями.

Расположение

Гараж должен быть расположен как можно ближе к дому. Конечно, если вы не планируете пользоваться машиной раз в неделю. Примите во внимание, что вам каждый вечер придется, приехав с работы, идти от гаража к дому, в том числе в темное время суток. Учтите также перспективы места: не светит ли в будущем территории, где стоит гараж, судьба строительной площадки? Ведь именно на месте гаражных кооперативов в крупных городах любят возводить новые жилые комплексы или транспортные развязки.

Иногда старый гараж продается вместе с содержанием. И далеко не всегда это раритет, представляющий историческую ценность

Документы

Большое количество гаражей в Украине имеет юридические проблемы, они не имеют документов на постройку или на землю, на которой стоят. В первую очередь это касается боксов, втиснутых во дворы многоэтажек или в центральной части городов. Прежде чем приобрести гараж, стоит самому увидеть документы на него.

Техническое состояние

Мало кто из водителей, даже опытных, имеет опыт экспертиз капитальных сооружений. Поэтому вас должна насторожить малейшая техническая проблема гаража: протечка крыши, трещина на стене, ворота, которые плохо прилегают к своему проему. Конечно, продавец может сказать, что это мелочь, которую легко устранить, но вы должны непременно убедиться, что это действительно именно так. Ведь устранение некоторых проблем зданий может стоить дороже самого здания.

Соседи

Важно, чтобы соседние боксы (если речь идет о гаражном кооперативе) тоже были в хорошем состоянии. Ведь довольно часто встречаются ситуации, когда через крышу заброшенного владельцем гаража дождевая вода попадает в соседнее помещение. Нечто подобное может быть, скажем, и с общей стеной, и с системой отвода воды от ворот.

Электричество – непременный атрибут бокса для автомобиля независимо от места расположения: для освещения, электроинструмента, подзарядки АКБ

Электричество

Убедитесь, что гаражный кооператив и конкретно ваш будущий бокс обеспечен надежным электроснабжением – постоянным и нужной вам мощности. Если вы не исключаете покупку в будущем электромобиля, идеальным вариантом будет трехфазное питание (380 вольт) – оно даст возможность установить мощную “быструю” зарядку.

Подъезды

Тщательно изучите пути, которые ведут к гаражу от вашего дома. Речь идет не только о ровности асфальта, но и о напряженности трафика в час пик. Учтите также, что зимой, если дорога не расчищается от снега, покажут свое коварство подъемы, даже короткие.

Яма

Даже если вы не ремонтируете автомобиль самостоятельно, вам может понадобиться такая полезная вещь, как смотровая яма. Например, вам действительно может понадобиться осмотреть вашу машину снизу – скажем, на предмет повреждений. Также яма может служить как кладовая для хранения тех самых зимних шин.

"Буржуйка" на дровах – самый простой тип отопления для гаража. Хотя есть варианты с отоплением отработанной смазкой или дизтопливом

Отопление

"Теплый" гараж (то есть с постоянным отоплением) в наше время – невиданная роскошь. Но может случиться, что вам придется ремонтировать или обслуживать машину зимой, и тогда не помешает самый доступный вид отопления – печь-буржуйка. Так, ее может не быть в гараже во время покупки, но обратите внимание, есть ли возможность без особых проблем провести дымовую трубу (без выдалбливания бетонной или кирпичной стены). Если вы можете позволить себе электрическое отопление, к этому должна быть готова электрическая сеть.

Рекомендация:

Как показывает богатый опыт журналистов, местоположение бокса имеет ключевое значение. Поэтому по возможности рассмотрите вариант приобретения пусть не слишком хорошего гаража, но в удобном месте. При наличии ресурсов старый или маленький гараж можно усовершенствовать, расширить, доукомплектовать, перестроить и тому подобное. Однако имейте в виду, что почти всегда будет дешевле приобрести уже хорошо укомплектованную постройку, чем самому оборудовать ее новой техникой. Конечно, если место вас устраивает.